Путин сообщил, что под контролем ВС РФ находится 96% Константиновки

Под контролем ВС РФ находится 96% Константиновки (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина, заявил, что 96 процентов Константиновки находится под контролем российской армии. «Южная» группировка войск ведет бои за один из ключевых опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ.

- 96% города в наших руках, - сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российским войскам осталось освободить 149 домов из 11 тысяч в населенном пункте Красный Лиман. Глава государства добавил, что это довольно большой населенный пункт.

Кроме того, ВС РФ за сутки овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ. В городе противник потерял до 30 человек личного состава.

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