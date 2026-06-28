Путин: ВС РФ прорвали трехрядную линию заграждений и подошли к Доброполью в ДНР

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Российские войска подошли к Доброполью, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, которая считалась неприступной. Об этом заявил Президент Владимир Путин.
По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации зашли в Анновку, примыкающую к Доброполью, и подошли к самому городу с севера.
- За городом Доброполье, обращаю на это внимание, подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт, - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8-9 километров.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, что российским войскам осталось освободить 149 домов из 11 тысяч в населенном пункте Красный Лиман. Глава государства добавил, что это довольно большой населенный пункт.
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