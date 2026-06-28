ВС РФ прорвали трехрядную линию заграждений и подошли к Доброполью в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска подошли к Доброполью, прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, которая считалась неприступной. Об этом заявил Президент Владимир Путин.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации зашли в Анновку, примыкающую к Доброполью, и подошли к самому городу с севера.

- За городом Доброполье, обращаю на это внимание, подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт, - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8-9 километров.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что российским войскам осталось освободить 149 домов из 11 тысяч в населенном пункте Красный Лиман. Глава государства добавил, что это довольно большой населенный пункт.

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