В Константиновке ВС РФ за сутки уничтожили до 95 украинских военнослужащих (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили свои позиции, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Константиновке штурмовые группы ВС РФ продолжают активно наступать на всех направлениях и проводят зачистку от разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

Общие потери противника в полосе ответственности «Южной» группировки превысили 240 военнослужащих, четыре бронемашины, из них два американских бронетранспортера М113, 22 автомобиля и станцию РЭБ.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. В Красном Лимане российские войска продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. За сутки в населенном пункте ВС РФ овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации хорошим темпом двигаются к Славянску, до него остается примерно 8-9 километров. Третья армия «Южной» группировки войск зашла в населенный пункт Николаевка.

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