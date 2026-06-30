ВС РФ начали бои за Осыково на северо-западе от Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации начали бои за Осыково. Этот населенный пункт находится к северо-западу от Константиновки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы выбивают украинских боевиков из села, противник пытается сопротивляться, но на этом направлении уже намечаются элементы обрушения обороны противника.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили свои позиции, а также нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. В Константиновке штурмовые группы ВС РФ продолжают активно наступать на всех направлениях и проводят зачистку от разрозненных групп ВСУ в юго-западной части города.

Кроме того, в Красном Лимане российские войска продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. За сутки в населенном пункте ВС РФ овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 48 зданий.

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