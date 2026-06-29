ВС РФ успешно освобождают Красный Лиман и Константиновку в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным подробно остановился на ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике, отметив стратегическое значение населенных пунктов, где российские войска продолжают наступление.

Особое внимание глава государства уделил Красному Лиману. Этот город, насчитывающий около 11 тысяч домов, является не просто крупным населенным пунктом, а одной из крупнейших узловых сортировочных железнодорожных станций на постсоветском пространстве и важнейшим логистическим центром ДНР.

- Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч, - сказал Путин.

Президент также напомнил о стратегическом оборонительном рубеже, который ВСУ создавали почти десять лет в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, а также Доброполье и Очеретино. Эти участки находятся в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр».

На Славянском направлении 3-я армия «Южной» группировки уверенно продвигается вперед. Подразделения уже зашли в Николаевку, до Славянска остается около 8–9 километров. Наступление ведется успешно на 15 участках, ежедневно фиксируется продвижение.

Важные события произошли и в зоне ответственности группировки «Центр». Российским войскам удалось прорвать трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной около 400 метров на четырех участках.

- На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений, зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье, - отметил глава государства.

Владимир Путин уточнил, что заранее подготовленных оборонительных рубежей к северу от города у ВСУ нет - противник в спешке создает лишь локальные опорные пункты. От Доброполья до государственной границы остается 35 километров.

Возвращаясь к действиям «Южной» группировки, Президент сообщил, что российские войска ведут бои за освобождение Константиновки - одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ. На данный момент 96% города находится под контролем российских сил. 4-я бригада проводит зачистку, а 6-я дивизия уже обошла Константиновку и вышла к Алексеево-Дружковке, взяв улицу Тухачевского. Соседние подразделения также подошли к этому населенному пункту.

- Затем будет сама Дружковка - достаточно большой населенный пункт, 12 тысяч домов, она примыкает Алексеево-Дружковке. От Дружковки до Краматорска, который считается у киевских сегодняшних властей временной столицей Донецка, до Краматорска там всего четыре километра, и там тоже нет особых укреплений, - подчеркнул Владимир Путин.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 29 июня 2026 года. В ней говорится, что бойцы группировки войск «Запад» продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ в Красном Лимане.

Подразделения ВС РФ, наступая в западном направлении, овладели четырьмя опорными пунктами и заняли 48 зданий в городе. За сутки уничтожено более 40 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск продолжают освобождать Константиновку. В городе зачищают юго-западную часть города от украинских боевиков. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две бронемашины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

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