При эвакуации жителей Родинского боец ВС РФ отвлек дрон ВСУ. Фото: Минобороны России

При эвакуации жителей населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике боец Вооруженных сил России продемонстрировал храбрость и отвагу. Он защитил гражданских, приняв удар украинского беспилотника на себя. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В лесопосадках рядовой Назарий Гура вел людей по малозаметным тропам, используя деревья и кустарники как естественные укрытия. Он напоминал гражданским соблюдать тишину и держаться друг друга, чтобы не потеряться. При выходе на открытую местность тактика изменилась: военнослужащий организовал передвижение короткими перебежками от одного укрытия к другому: небольших канав, бугров и редких кустов, - рассказали в Минобороны России.

Боец ВС РФ защитил мирных жителей от удара БПЛА ВСУ

Ситуация резко осложнилась уже на подходе к безопасному району. Над группой эвакуации появился дрон противника.

- Понимая, что взрыв рядом с группой из пяти человек приведет к тяжелым ранениям или гибели всех эвакуируемых, рядовой Гура мгновенно принял решение. Он резко отделился от колонны, побежал впереди и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью, - добавили в военном ведомстве России.

Тактика сработала. Дрон переключил внимание на бойца. Несмотря на угрозу жизни Назарий Гура продолжал бежать вперед, чтобы обезопасить людей. Дрон в результате сдетонировал рядом с военнослужащим, но тот успел вовремя увернуться.

Несмотря на полученное ранение боец продолжил эвакуацию мирных жителей. Благодаря самоотверженным действиям люди достигли безопасного района.

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