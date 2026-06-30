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Политика30 июня 2026 9:45

Весь удар принял на себя: При эвакуации жителей Родинского боец ВС РФ отвлек дрон ВСУвидео

Несмотря на полученное ранение боец ВС РФ успешно довел мирных жителей до безопасного района
Данил АРМЕЕВ
При эвакуации жителей Родинского боец ВС РФ отвлек дрон ВСУ. Фото: Минобороны России

При эвакуации жителей Родинского боец ВС РФ отвлек дрон ВСУ. Фото: Минобороны России

При эвакуации жителей населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике боец Вооруженных сил России продемонстрировал храбрость и отвагу. Он защитил гражданских, приняв удар украинского беспилотника на себя. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В лесопосадках рядовой Назарий Гура вел людей по малозаметным тропам, используя деревья и кустарники как естественные укрытия. Он напоминал гражданским соблюдать тишину и держаться друг друга, чтобы не потеряться. При выходе на открытую местность тактика изменилась: военнослужащий организовал передвижение короткими перебежками от одного укрытия к другому: небольших канав, бугров и редких кустов, - рассказали в Минобороны России.

Боец ВС РФ защитил мирных жителей от удара БПЛА ВСУ

Ситуация резко осложнилась уже на подходе к безопасному району. Над группой эвакуации появился дрон противника.

- Понимая, что взрыв рядом с группой из пяти человек приведет к тяжелым ранениям или гибели всех эвакуируемых, рядовой Гура мгновенно принял решение. Он резко отделился от колонны, побежал впереди и начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь, чтобы выглядеть более заметной и приоритетной целью, - добавили в военном ведомстве России.

Тактика сработала. Дрон переключил внимание на бойца. Несмотря на угрозу жизни Назарий Гура продолжал бежать вперед, чтобы обезопасить людей. Дрон в результате сдетонировал рядом с военнослужащим, но тот успел вовремя увернуться.

Несмотря на полученное ранение боец продолжил эвакуацию мирных жителей. Благодаря самоотверженным действиям люди достигли безопасного района.

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