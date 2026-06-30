ВС РФ освободили населенный пункт Малиновка в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села Малиновка, который расположен на Краматорском направлении.

- Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Малиновка Донецкой Народной Республики, - отмечают в Минобороны России.

Отметим, что данный населенный пункт находится восточней Краматорска. До окраин города российским войскам осталось более девяти километров.

В Минобороны России добавили, что бойцы «Южной» группировки войск продолжают освобождать Константиновку. В городе продолжается зачистка от ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 30 зданий.

За сутки в Константиновке противник потерял до 90 человек личного состава, две бронемашины, две артсистемы, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации начали бои за Осыково. Этот населенный пункт находится к северо-западу от Константиновки.

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