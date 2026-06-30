ВС РФ за сутки заняли 4 опорных пункта и 54 здания в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение по бригадам ВСУ в районах Волчего Яра и Пискуновки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Красном Лимане ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части города. За сутки российские войска овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 54 здания.

За сутки в городе уничтожено более 30 солдат ВСУ, бронемашина HMMWV американского производства, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности российской группировки, которая расположена в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 210 военнослужащих. Уничтожено пять бронемашин западного производства, 20 автомобилей, две САУ и две станции РЭБ «Дамба».

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из села Малиновка, который расположен на Краматорском направлении.

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