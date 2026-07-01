В районе Дружковки ВС РФ уничтожили робототехнический комплекс ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили наземный робототехнический комплекс украинских боевиков в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили наземный робототехнический комплекс ВСУ, осуществлявший подвоз боеприпасов в районе Дружковки. После подтверждения цели точным ударом FPV-дрона вражеский НРТК был уничтожен, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что операторы БПЛА ВС РФ продолжают нарушать логистику боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что освобождение Малиновки в ДНР дало российской армии плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс.

Кроме того, сообщалось, что расчеты БПЛА ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ на Добропольском направлении.

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