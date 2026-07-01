Российские войска выбивают боевиков ВСУ из населенных пунктов в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выбивать украинских боевиков из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Так, в ходе активных боевых действий бойцы «Южной» группировки войск освободили Малиновку.

Как сообщили в Министерстве обороны России, продолжается освобождение Константиновки.

- В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов, - рассказали в Минобороны России.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и продолжают освобождение Красного Лимана.

- В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 54 здания. За сутки в городе уничтожено более 30 украинских военнослужащих, - рассказали в военном ведомстве России.

А бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили тактическое положение. Также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье и Светлое в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весь удар принял на себя: При эвакуации жителей Родинского боец ВС РФ отвлек дрон ВСУ

Несмотря на полученное ранение боец ВС РФ успешно довел мирных жителей до безопасного района (подробнее)