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НовостиПолитика30 июня 2026 11:45

Расчеты БПЛА ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ на Добропольском направлении

Операторы беспилотников ВС РФ совершили массированный рейд на пути подвоза украинских боевиков
Данил АРМЕЕВ
Расчеты БПЛА ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ на Добропольском направлении. Фото: Минобороны России

Расчеты БПЛА ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ на Добропольском направлении. Фото: Минобороны России

Расчеты беспилотников Вооруженных сил России взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, бойцы уничтожили бронемашину, пикапы и наземные роботизированные комплексы боевиков ВСУ.

- В целях нарушения логистики и обеспечения переднего края противника операторами войск беспилотных систем в составе подразделения морской пехоты был совершен массированный рейд на пути подвоза украинских боевиков. В режиме свободной охоты, как в дневное, так и в ночное время, были выявлены и уничтожены ББМ, пикапы и НРТК с подвозом обеспечения противника, - добавили в военном ведомстве России.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у вооруженных формирований Украины нет шансов выйти из Константиновки. Бойцы ВС РФ завершили фазу изоляции города.

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