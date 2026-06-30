Расчеты БПЛА ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ на Добропольском направлении. Фото: Минобороны России

Расчеты беспилотников Вооруженных сил России взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, бойцы уничтожили бронемашину, пикапы и наземные роботизированные комплексы боевиков ВСУ.

- В целях нарушения логистики и обеспечения переднего края противника операторами войск беспилотных систем в составе подразделения морской пехоты был совершен массированный рейд на пути подвоза украинских боевиков. В режиме свободной охоты, как в дневное, так и в ночное время, были выявлены и уничтожены ББМ, пикапы и НРТК с подвозом обеспечения противника, - добавили в военном ведомстве России.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у вооруженных формирований Украины нет шансов выйти из Константиновки. Бойцы ВС РФ завершили фазу изоляции города.

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