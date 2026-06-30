Пушилин заявил, что у боевиков ВСУ нет шансов выйти из Константиновки. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Вестей» заявил, что у вооруженных формирований Украины нет шансов выйти из Константиновки. Для этого бойцы ВС России продолжают зачистку и завершили фазу изоляции города.

- Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжаются зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Ну, по сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет, - рассказал Пушилин.

Кроме того, российские войска оперативно пресекают отдельные попытки ВСУ выйти из города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации охватывают Красный Лиман, лишая украинских боевиков возможности отхода из населенного пункта.

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