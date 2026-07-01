ВС РФ уничтожили до 20 боевиков ВСУ при попытке восстановить переправу в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины пытались восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. В результате авиационного удара российские войска уничтожили до 20 боевиков ВСУ и инженерную технику.

- При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два танка ВСУ в Константиновке. В городе штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника в юго-западной части населенного пункта.

Кроме того, ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. В городе за сутки российские войска овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий.

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