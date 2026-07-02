БПЛА ВС РФ уничтожили НРТК ВСУ в районе Константиновки Фото: Минобороны РФ.

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск продолжают нарушать логистику ВСУ на Константиновском направлении. Разведка обнаружила в районе Кондратовки и Алексеево-Дружковки наземные робототехнические комплексы, которые подвозили боеприпасы.

Как сообщили в Минобороны России, после подтверждения целей по ним отработали FPV-дроны. В результате атаки вражеские НРТК были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины пытались восстановить переправу через реку Северский Донец в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. В результате авиационного удара российские войска уничтожили до 20 боевиков ВСУ и инженерную технику.

Кроме того, на северных окраинах Константиновки российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, предпринятые при поддержке танков. В результате уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72.

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