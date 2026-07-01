Российские войска уничтожили два танка ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили два танка ВСУ в Константиновке. Как сообщили в Минобороны России, в городе штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника в юго-западной части населенного пункта.

Там добавили, что на северных окраинах населенного пункта российские войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, предпринятые при поддержке танков. В результате уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72.

За сутки потери противника в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. В городе за сутки российские войска овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили наземный робототехнический комплекс украинских боевиков в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике.

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