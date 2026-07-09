ВС РФ уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- В ходе воздушной разведки на Константиновском направлении разведывательные расчеты БПЛА «Южной» группировки войск обнаружили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией противника, оборудованные в частных домах населенного пункта Алексеево-Дружковка. Позиции удалось вскрыть по активности операторов беспилотников ВСУ и замаскированным антеннам, - рассказали в Минобороны России.
Там добавили, что бойцы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА вместе с живой силой противника.
Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Константиновке нужно провести дозачистку и разминирование.
Кроме того, сообщалось, что расчет РСЗО «Град» ВС РФ поразил район сосредоточения ВСУ в Донецкой Народной Республике.
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