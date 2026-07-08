Российские войска активно наступают на северо-западе от Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы активно продвигаются на северо-западе от Константиновки, а именно в районах Осыкова и Алексеево-Дружковки. Там идут ожесточенные бои. Украинские боевики контратакуют, пытаясь не допустить прорыва к Дружковке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Бои также развернулись у Торского - это еще один путь на Дружковку. ВС РФ наступают с Софиевки в северном направлении.

- Естественно, украинские боевики этого допустить не могут, поскольку понимают, что окончательной целью будет населенный пункт Дружковка, - отметил он.

Марочко считает, что Славянско-Краматорский участок в ближайшие недели станет самым горячим. По его словам, Зеленский будет делать все, чтобы как можно дольше сдержать российское наступление на этом направлении.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что российские войска продолжают наступление в районе Нового Донбасса. Российские бойцы расширяют контроль сразу на двух участках - в северном и южном направлениях.

Кроме того, Вооруженные силы России завершают поиск и уничтожение украинских боевиков в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.

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