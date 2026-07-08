ВС РФ завершают поиск и уничтожение боевиков ВСУ в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России завершают поиск и уничтожение украинских боевиков в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Населенный пункт находится в зоне ответственности группировки войск «Запад», бойцы которой заняли более выгодные рубежи и позиции.

- Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что в населенном пункте уничтожено до 15 боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили три пункта управления БПЛА украинских боевиков в Алексеево-Дружковке Донецкой Народной Республики.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР заочно приговорили гражданина Мексики Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима с конфискацией более 3,8 миллиона рублей.

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