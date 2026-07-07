В ДНР заочно приговорили наемника ВСУ из Мексики к 14 годам колонии (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР заочно приговорили гражданина Мексики Рамоса Аррегина Гильберто к 14 годам колонии строгого режима с конфискацией более 3,8 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, он принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины в качестве наемника.

Суд установил, что в марте 2022 года мексиканец приехал на Украину, вступил в вооруженное формирование, где прошел обучение, получил оружие и до марта 2026 года воевал против военных ДНР и РФ за деньги. Дело рассматривали заочно, в закрытом режиме.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил 21-летнего гражданина США Джордана Миллера к 13,5 годам колонии строгого режима, который принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины в качестве наемника.

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