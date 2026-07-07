Пожизненный срок за гибель 93 жителей Мариуполя: В ДНР вынесли приговор четверым командирам ВСУ

В ДНР к пожизненному заключению приговорили четверых командиров ВСУ. Фото: Генпрокуратура России

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы четверых командиров ВСУ, из-за преступных приказов которых погибли 93 мирных жителя в Мариуполе.

Как уточнили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации суд приговорил Владимира Баранюка, Николая Бирюкова, Дмитрия Кармянкова и Виталия Ярошенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Следствие установило, что командиры ВСУ, находясь на позициях в Мариуполе в период с феврале по май 2022 года, принимали непосредственное участие в реализации плана по блокированию города. Они отдавали преступные приказы своим подчиненным с применением огнестрельного оружия, артиллерийского вооружения и мин. По их вине погибли 93 мирных жителя.

Там добавили, что также командиры ВСУ совершили покушение еще на 81 человека. Кроме того, в результате обстрелов были разрушены объекты жилого фонда и повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики Верховный суд заочно приговорил 42-летнего наемника ВСУ из США Даниэля Эрика Лоренте к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике задержали в Мариуполе местную жительницу, которую подозревают в государственной измене.

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