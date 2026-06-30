В Донецке задержали местного жителя за публичные призывы к экстремизму

В Донецке сотрудники УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР задержали местного жителя за публичные призывы к экстремизму.
- В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, - отмечают в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Там добавили, что мужчина в Telegram-чате призывал к насильственным действиям против группы лиц по национальному признаку. Против него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 19-летнего жителя Донецка за призывы к ударам по территории ДНР. Он размещал в мессенджере комментарии, в которых оправдывал украинское террористическое формирование и призывал наносить ракетные удары по территории ДНР.
Кроме того, в Донецке сотрудники задержали местного жителя, который угрожал оружием работникам логистической компании и выдавал себя за сотрудника ФСБ России.
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