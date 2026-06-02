ФСБ задержала 19-летнего жителя Донецка за призывы к ударам по территории ДНР. Фото: УФСБ России по ДНР

Управление ФСБ России по ДНР пресекло противоправную деятельность 19-летнего жителя Донецка. Молодого человека подозревают в публичных призывах к терроризму.

По данным ведомства, он размещал в мессенджере Telegram комментарии, в которых оправдывал украинское террористическое формирование и призывал наносить ракетные удары по территории ДНР. Возбуждено уголовное дело.

ФСБ напоминает, что противник активно пытается вербовать молодежь через соцсети, мессенджеры и онлайн-игры. Украинские спецслужбы стремятся втянуть подростков и молодых людей в преступную деятельность - склоняют к публичным призывам, оправданию терроризма и совершению тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике задержали медика по подозрению в госизмене. Мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о местах базирования российских воинских подразделений на территории Харцызска и Макеевского округа.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР задержали мужчину за публичное оправдание терроризма

Задержанный в ДНР мужчина оправдывал теракт, в котором погиб замначальника Генштаба ВС РФ (подробнее)