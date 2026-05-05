В ДНР задержали медика по подозрению в госизмене. Фото: УФСБ России по ДНР

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержало медика по подозрению в госизмене.

- Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность одного из сотрудников донецкого медицинского учреждения, подозреваемого в государственной измене, - отмечают в ведомстве.

Мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о местах базирования российских воинских подразделений на территории Харцызска и Макеевского округа.

Кроме того, задержанный передавал кураторам сведения о поступлении в медучреждение пациентов, получивших ранения от обстрелов ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике задержали мужчину за публичное оправдание терроризма. Задержанный оправдывал теракт, в котором погиб замначальника Генштаба ВС РФ. Против него возбудили уголовное дело.

