В Донецке задержали лжесотрудника ФСБ, угрожавшего оружием местным жителям. Фото: Штаб обороны ДНР

В Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали местного жителя, который угрожал оружием работникам логистической компании и выдавал себя за сотрудника ФСБ России. Как сообщили в Штабе обороны ДНР, мужчина задержан до принятия процессуального решения.

- 15 июня я зашел в пункт выдачи заказов, размахивая пистолетом, я представился сотрудником ФСБ, кем я в действительности не являюсь. Нагрубил девочкам, которые работали там. Искренне хочу попросить прощения у этих девочек и у ФСБ. Пожалуйста, простите меня, - сказал задержанный мужчина.

Он добавил, что при задержании сотрудники ФСБ были абсолютно корректны с ним и вежливы.

Ранее сообщалось, что Управление ФСБ России по ДНР пресекло противоправную деятельность 19-летнего жителя Донецка. Молодого человека подозревают в публичных призывах к терроризму.

Кроме того, Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержало медика по подозрению в госизмене.

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