Над ДНР за сутки уничтожили 21 БПЛА ВСУ. Фото: ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 21 вражеский беспилотный летательный аппарат.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 13 дронов противника.

Кроме того, в Донецке сводные мобильные огневые группы сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины, которым пытались ударить по мирным жителям. Украинские боевики использовали для атаки БПЛА «Хорнет». Боеголовку МОА-400 уничтожили взрывотехники ФСБ.

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