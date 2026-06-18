Над ДНР за сутки уничтожили 21 БПЛА ВСУ

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 21 вражеский беспилотный летательный аппарат.
- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что за сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 13 дронов противника.
Кроме того, в Донецке сводные мобильные огневые группы сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины, которым пытались ударить по мирным жителям. Украинские боевики использовали для атаки БПЛА «Хорнет». Боеголовку МОА-400 уничтожили взрывотехники ФСБ.
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