В Донецке сбили БПЛА ВСУ «Хорнет», которым пытались ударить по мирным жителям. Фото: Штаб обороны ДНР

В Донецке сводные мобильные огневые группы сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины, которым пытались ударить по мирным жителям. Украинские боевики использовали для атаки БПЛА «Хорнет».

- Боеголовку МОА-400 уничтожили взрывотехники ФСБ, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 13 дронов противника.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат ВСУ пытался ударить по административному зданию в Горловке. Украинские боевики использовали для атаки БПЛА «Батон». Осколочно-фугасный боезаряд с массой взрывчатых веществ в три килограмма уничтожен взрывотехниками УФСБ.

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