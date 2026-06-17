«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 13 БПЛА ВСУ в ДНР

За сутки над территорией Донецкой Народной Республики системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп 13 дронов противника.
- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что за сутки в Донецкой Народной Республикое силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины пытался ударить по административному зданию в Горловке. Украинские боевики использовали для атаки БПЛА «Батон». Осколочно-фугасный боезаряд с массой взрывчатых веществ в три килограмма был уничтожен взрывотехниками УФСБ.
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