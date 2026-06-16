Над ДНР за сутки уничтожены 27 беспилотников противника

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.
Ранее сообщалось, что над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, за неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 79 террористических атак противника. В Макеевке украинские боевики пытались ударить по электроподстанции с помощью беспилотника «FP-2». В Красногвардейском районе Макеевки БПЛА типа «Хорнет» и «Darts» пытались атаковать хранилище горюче-смазочных материалов.
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