В Донецке в результате агрессии ВСУ ранены четыре человека Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины ранены четыре человека. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации, вследствие детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе пострадали женщина 1987 года рождения и мужчина 1989 года рождения, - сказал Кулемзин.

В Кировском районе Донецка из-за ночной атаки беспилотника ранена женщина 1956 года рождения. В результате удара повреждены кровля и фасад здания жилого частного дома.

Кроме того, в результате атаки БПЛА ВСУ в Пролетарском районе города ранена женщина 1953 года рождения. Повреждены четыре легковых автомобиля и остекление многоквартирного дома. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что 15 июня в результате атак ударных дронов ВСУ в ДНР один человек погиб и еще трое получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 14 дронов ВСУ в ДНР

Над ДНР уничтожены 14 беспилотников противника (подробнее)