«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 14 дронов ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 79 террористических атак противника. В Макеевке украинские боевики пытались ударить по электроподстанции с помощью тяжелого беспилотника «FP-2». В Красногвардейском районе Макеевки БПЛА типа «Хорнет» и «Darts» с осколочно-фугасными боезарядами пытались атаковать хранилище горюче-смазочных материалов.

Кроме того, высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим начать экстренную эвакуацию ключевых промышленных предприятий и их сотрудников из Краматорска в западные области Украины.

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