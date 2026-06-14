«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 79 атак ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 79 террористических атак противника. Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, украинские боевики продолжают тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру.

На прошлой неделе беспилотники противника пытались спровоцировать коммунальную и энергетическую катастрофу в Макеевском городском округе. В Макеевке украинские боевики пытались ударить по электроподстанции с помощью тяжелого беспилотника «FP-2». Аппарат был снаряжен мощной осколочно-фугасной боеголовкой ФП-105 общей массой взрывчатого вещества 50 кг.

«Купол Донбасса» за неделю предотвратил 79 атак ВСУ в ДНР

Кроме того, в Красногвардейском районе Макеевки БПЛА типа «Хорнет» и «Darts» с осколочно-фугасными боезарядами пытались атаковать хранилище горюче-смазочных материалов.

Силами ПВО над Мариуполем был сбит украинский разведывательно-ударный дрон «Чаклун-В», целью которого являлась местная железнодорожная станция.

В воздушном пространстве Горловки были подавлены FPV-дроны, несшие на себе самодельные взрывные устройства, дополнительно начиненные металлическими поражающими элементами.

- Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроны. После чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, - сказал Глава ДНР.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 20 вражеских беспилотников.

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