«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 20 дронов ВСУ в ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 20 вражеских беспилотников.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно приговорили 32-летнего гражданина Колумбии Мигеля Джехисона Вильямиля Чавеса к 14 годам колонии строгого режима, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Суд установил, что в апреле 2023 года Чавес прибыл на Украину через Польшу и вступил в вооруженное формирование Украины.

Кроме того, в Республике создают добровольческий противодроновый отряд «БАРС ДНР». Его главная задача - обеспечение безопасности граждан и критически важных инфраструктурных объектов, таких как школы, больницы и детские сады, от атак вражеских беспилотников.

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