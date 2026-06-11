Суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из Франции к 14 годам колонии (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд ДНР заочно приговорил 41-летнего гражданина Франции Энтони Микаэля Санапо к 14 годам колонии строгого режима, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что в марте 2022 года Санапо прибыл на Украину через Польшу, прошел подготовку, получил оружие и снаряжение. До весны 2026 года он воевал как наемник в составе разных вооруженных формирований. В результате его действий гибли мирные жители и разрушалась гражданская инфраструктура.

За время участия в конфликте француз получил более 3,8 миллиона рублей. Санапо объявлен в международный розыск и заочно арестован.

- С учетом позиции государственного обвинителя Санапо заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что боевик ВСУ получил 23 года строгого режима за убийство жителя в Мариуполе.

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