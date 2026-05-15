В ДНР заочно осудили американского наемника ВСУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 34-летнего гражданина США Рейнджера Кента Хауреги к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Американец принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ в качестве наемника. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года Хауреги через польско-украинскую границу прибыл на Украину и вступил в вооруженное формирование. До декабря 2025 года наемник участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. В результате его действий гибли мирные жители и разрушалась гражданская инфраструктура. За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере более 2,4 миллиона рублей.

Хауреги объявлен в международный розыск, суд заочно арестовал его.

- С учетом позиции государственного обвинителя Хауреги заочно приговорен к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в прокуратуре ДНР.

Ранее в ДНР заочно приговорили к 13 годам строгого режима британского наемника Саймона Уильяма Далби, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.

