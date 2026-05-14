В ДНР заочно буду судить американского наемника ВСУ

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение против 32-летнего американца Остина Ли Бишопа. Его заочно обвиняют в участии в качестве наемника на стороне ВСУ. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

По версии следствия, в марте 2024 года Бишоп приехал на Украину, вступил в вооруженное формирование, где прошел подготовку, получил экипировку и оружие. Затем принимал участие в боевых действиях. В апреле он подписал контракт с другим вооруженным формированием. В ее составе до ноября 2024 года участвовал в боевых действиях против российской армии. За это время наемник заработал около 900 тысяч рублей.

Американец объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу, - отмечают в прокуратуре ДНР.

