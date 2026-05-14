В ДНР задержали мошенницу, похитившую 1,47 миллиона рублей под видом компенсации

Сотрудники полиции задержали жительницу Донецка, которая обманным путем получила около полутора миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Выяснилось, что женщина подала заявление на выплату, но скрыла факт наличия в собственности другого жилого помещения - купленного ею и пригодного для проживания. Тем самым она незаконно получила деньги в особо крупном размере. Ущерб Министерству труда и соцзащиты ДНР составил 1 миллион 470 тысяч рублей. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР выявили жительницу Донецка 1977 года рождения, которая под псевдонимом в одном из мессенджеров публиковала материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России.

