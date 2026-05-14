Суд ДНР заочно приговорил британского наемника ВСУ к 13 годам строгого режима

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13 годам строгого режима британского наемника Саймона Уильяма Далби, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, в декабре 2022 года 44-летний гражданин Великобритании вступил в вооруженное формирование. На тренировочных базах он прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы, форму и снаряжение. После этого до осени 2023 года участвовал в боях против российских военнослужащих. За свои действия он заработал более 782 тысяч рублей.

Далби объявлен в международный розыск, суд заочно арестовал его.

- С учетом позиции государственного обвинителя Далби заочно приговорен судом к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение против 32-летнего американца Остина Ли Бишопа. Его заочно обвиняют в участии в качестве наемника на стороне ВСУ.

