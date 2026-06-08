Боевик ВСУ получил 23 года строгого режима за убийство жителя в Мариуполе (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд ДНР вынес приговор 30-летнему Игорю Гарькуше - начальнику группы применения спецсредств взвода РХБЗ бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Нацгвардии Украины. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что в марте 2022 года Гарькуша находился на боевой позиции в двухэтажном здании у перекрестка улицы Гугеля и проспекта Тульского в Мариуполе. Увидев в окно мирного жителя, который шел к магазину, он выполнил преступный приказ командования и произвел из автомата более 15 прицельных выстрелов. Потерпевший скончался на месте.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гарькушу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР вынес заочный приговор в отношении 35-летнего наемника вооруженных формирований Украины из Хорватии Луки Штимача.

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