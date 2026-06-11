Суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из Колумбии к 14 годам колонии (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд ДНР заочно приговорил 32-летнего гражданина Колумбии Мигеля Джехисона Вильямиля Чавеса к 14 годам колонии строгого режима, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что в апреле 2023 года Чавес прибыл на Украину через Польшу и вступил в вооруженное формирование Украины. Он прошел подготовку, получил оружие и экипировку, после чего до августа 2025 года участвовал в боевых действиях против российской армии в качестве наемника. За это он получил более 2,5 миллиона рублей.

Чавес объявлен в международный розыск и заочно арестован.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Чавеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осудили американского наемника ВСУ. Суд ДНР заочно приговорил американского наемника Рейнджера Хауреги к 13,5 годам строгого режима.

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