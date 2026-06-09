В ДНР создают противодроновый отряд «БАРС». Фото: ТГ/Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены ключевые приоритеты развития и безопасности Республики. Среди обсуждаемых тем - создание добровольческого противодронового отряда «БАРС ДНР», реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» и восстановление гражданских объектов.

Особое внимание уделено формированию добровольческого противодронового отряда «БАРС ДНР». Его главная задача - обеспечение безопасности граждан и критически важных инфраструктурных объектов, таких как школы, больницы и детские сады, от атак вражеских беспилотников.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» активно развивается транспортная сеть Республики. До конца текущего года планируется восстановить почти 900 километров дорожного полотна, а к 2030 году общий объем отремонтированных дорог достигнет трех с половиной тысяч километров. На сегодняшний день покрытие уже обновлено на участке более 145 километров.

Продолжается масштабная работа по восстановлению объектов, поврежденных в результате обстрелов. С начала года уже отремонтировано 79 зданий, включая четыре учебных заведения, три детских сада, а также по одному объекту культуры и здравоохранения. В работе находится еще 440 объектов, из которых более 120 - это многоквартирные дома.

- Развитие транспортной инфраструктуры, восстановление и строительство мирных объектов идет по Народной Программе «Единой России», созданной на основе наказов и пожеланий жителей ДНР, - сказал Глава ДНР.

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