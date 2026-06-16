БПЛА ВСУ пытался ударить по административному зданию в Горловке. Фото: Штаб обороны ДНР

Беспилотный летательный аппарат ВСУ пытался ударить по административному зданию в Горловке. Как сообщили в Штабе обороны ДНР, украинские боевики использовали для атаки БПЛА «Батон».

- Украинский дрон «Батон» пытался ударить по административному зданию в Горловке. Осколочно-фугасный боезаряд с массой взрывчатых веществ в три килограмма уничтожен взрывотехниками УФСБ, - отмечают в Штабе обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, за неделю система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы предотвратили 79 террористических атак противника. В Макеевке украинские боевики пытались ударить по электроподстанции с помощью беспилотника «FP-2».

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