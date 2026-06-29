В Донецке заочно приговорили наемника ВСУ из США к 6 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Донецкой Народной Республики Верховный суд заочно приговорил 42-летнего наемника ВСУ из США Даниэля Эрика Лоренте к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Там добавили, что наемник прибыл на территорию Украины в марте 2022 года через пункт пропуска Польши. Принимал участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований до апреля 2022 года.

Лоренте объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 29-летнему наемнику ВСУ из Норвегии Тор-Ивару Брейснесу Вэрдалю. Наемник заключил контракт с вооруженными формированиями Украины в январе 2026 года и принимал участие в боевых действиях до марта.

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