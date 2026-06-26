Верховный суд ДНР вынес заочный приговор наемнику ВСУ из Норвегии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 29-летнему наемнику ВСУ из Норвегии Тор-Ивару Брейснесу Вэрдалю. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

Там уточнили, что Вэрдаль прибыл на территорию Украины летом 2024 года. Он прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам ведения боевых действий.

Наемник заключил контракт с вооруженными формированиями Украины в январе 2026 года и принимал участие в боевых действиях до марта.

Вэрдаля заочно приговорили к 14 годам лишения свободы и объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно вынесли приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Колумбии Мендозы Камило Монтеро, которого признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ.

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