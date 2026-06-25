Колумбийский наемник ВСУ приговорен к 14 годам колонии в ДНР

Суд заочно приговорил Монтеро к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР заочно вынесли приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Колумбии Мендозы Камило Монтеро, которого признали виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника ВСУ. Об этом сообщили «КП Донецк» в прокуратуре Республики.

Суд установил, что летом 2023 года Монтеро прибыл в Украину через границу с Польшей. Там он присоединился к одному из вооруженных подразделений ВСУ, где прошел военную подготовку, получил вооружение и экипировку. С момента своего вступления в ряды ВСУ и до января 2026 года наемник участвовал в боевых операциях против российских войск. За свою службу колумбиец получил денежное вознаграждение, превышающее 2,7 миллиона рублей.

Сейчас Мендоза Камило Монтеро находится в международном розыске. Суд, рассматривая дело заочно, определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Монтеро к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре ДНР.

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