В ДНР вынесли заочный приговор 34-летнему наемнику ВСУ из Колумбии (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор 34-летнему наемнику вооруженных формирований Украины Хорхе Леонардо Гелвесу. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

Там рассказали, что в июле 2023 года Гелвес через пограничный пункт Польши прибыл на территорию Украины. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием и необходимой экипировкой. Затем принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ до января 2026 года.

Наемник из Колумбии объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике вынесли заочный приговор 26-летнему гражданину Великобритании Оливеру Джеймсу Вулфорду за участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков.

Кроме того, сообщалось, что суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из Франции к 14 годам колонии.

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