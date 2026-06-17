В ДНР вынесли заочный приговор британскому наемнику ВСУ (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике вынесли заочный приговор 26-летнему гражданину Великобритании Оливеру Джеймсу Вулфорду за участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков.

Как сообщили в прокуратуре ДНР, наемник в январе 2023 году вступил в медицинский батальон вооруженных формирований Украины, где прошел военную подготовку и был обеспечен стрелковым оружием и необходимой экипировкой.

- После этого в качестве наемника до февраля 2025 года выполнял обязанности по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненых украинских военнослужащих из зоны боевых действий, а также принимал участие в вооруженном конфликте против российских военных на территориях Донецкой Народной Республики, - рассказали в прокуратуре ДНР.

Там уточнили, что наемника заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

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