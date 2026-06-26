Суд ДНР заочно приговорил наемника ВСУ из США к 13,5 годам колонии (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд ДНР заочно приговорил 21-летнего гражданина США Джордана Миллера к 13,5 годам колонии строгого режима, который принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины в качестве наемника. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что в январе 2024 года Миллер через Польшу прибыл на Украину, вступил в вооруженное формирование, где прошел подготовку, получил оружие и снаряжение. До июня 2024 года он участвовал в боях против российских военных, получив за это более 500 тысяч рублей. Миллер объявлен в международный розыск и заочно арестован.

- С учетом позиции государственного обвинителя Миллер заочно приговорен судом к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отмечают в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике вынесли заочный приговор 29-летнему наемнику ВСУ из Норвегии Тор-Ивару Брейснесу Вэрдалю.

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