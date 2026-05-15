Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике задержали в Мариуполе местную жительницу, которую подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, женщина вышла на связь с представителями украинских спецслужб через один из мессенджеров и сообщала им информацию, касающуюся мест расположения российских войск.
УФСБ России по ДНР
- Женщина установила контакт с украинскими спецслужбами посредством мессенджера «Telegram» и передавала им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа, - заявили в УФСБ России по ДНР.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена».
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР будут судить подростка за торговлю чужими аккаунтами в мессенджерах. 16-летний житель Тореза покупал доступы к чужим аккаунтам в мессенджерах, а затем продавал их третьим лицам.
