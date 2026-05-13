В ДНР будут судить подростка за торговлю чужими аккаунтами в мессенджерах. Фото: Пресс-служба МВД по ДНР

В Донецкой Народной Республике будут судить подростка за торговлю чужими аккаунтами в мессенджерах. 16-летний житель Тореза покупал доступы к чужим аккаунта, а затем продавал их третьим лицам. Об этом сообщили в МВД России.

Как уточнили в ведомстве, подросток покупал доступы к таким аккаунтам непосредственно у их владельцев, заинтересованных в материальной выгоде. Финансовые расчеты при этом проводил с использованием криптовалюты.

- В дальнейшем, как установили следователи, проданные несовершеннолетним аккаунты использовались неизвестными в противозаконных целях, в том числе для совершения мошеннических звонков гражданам России через мессенджеры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские изъяли у подростка сим-карты различных операторов сотовой связи, а также компьютер и мобильный телефон.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Макеевке подросток на мотоцикле сбил пешехода.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе задержали двух подростков за пособничество мошенникам

Двое 17-летних жителей Мариуполя задержаны за передачу денег телефонным мошенникам (подробнее)