В Макеевке подросток на мотоцикле сбил пешехода

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Фото: МВД по ДНР

7 мая в Макеевке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около 21:00 в Центрально-городском районе 17-летний подросток, управлявший мотоциклом Suzuki без водительских прав, сбил пешехода. По предварительной информации, пострадавший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Министерстве внутренних по ДНР.

В результате столкновения оба участника ДТП получили травмы. Водитель мотоцикла доставлен в больницу имени Калинина в Донецке. А пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в Макеевскую городскую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям мототранспорта о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, а также об установленных возрастных ограничениях и требованиях к наличию водительских удостоверений для управления различными типами мототехники.

